Беларусь включила 44 проекта на 2,9 млрд рублей в преференции

Министерство экономики Беларуси утвердило 44 преференциальных инвестпроекта, реализация которых охватит обрабатывающую промышленность, сельское хозяйство, торговлю и индустрию развлечений, а 17 из них с вложениями свыше 1,15 млрд рублей будут осуществлены в Брестской области.