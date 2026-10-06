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Царьград

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Беларусь включила 44 проекта на 2,9 млрд рублей в преференции

Беларусь включила 44 проекта на 2,9 млрд рублей в преференции

Министерство экономики Беларуси утвердило 44 преференциальных инвестпроекта, реализация которых охватит обрабатывающую промышленность, сельское хозяйство, торговлю и индустрию развлечений, а 17 из них с вложениями свыше 1,15 млрд рублей будут осуществлены в Брестской области.

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