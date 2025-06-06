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Царьград

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Вашингтон: канцлер Германии Мерц встретил равнодушие на первом визите в США

Вашингтон: канцлер Германии Мерц встретил равнодушие на первом визите в США

Пользователи соцсети X комментируют встречу канцлера Германии Фридриха Мерца в США. Прием в аэропорту Вашингтона вызвал иронию и сарказм, отражая настроения в отношении отношений между Германией и США после визита к Дональду Трампу.

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