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Царьград

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Суд Владимира обязал «ЧЕРИ АВТОМОБИЛИ РУС» выплатить 14 млн рублей за брак авто

Суд Владимира обязал «ЧЕРИ АВТОМОБИЛИ РУС» выплатить 14 млн рублей за брак авто

Фрунзенский районный суд города Владимира вынес решение по гражданскому делу о защите прав потребителя.

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