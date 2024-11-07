Вниманию работодателей! Новые правила предоставления отпуска пострадавшим от Чернобыльской катастрофы

С 3 ноября вступили в силу изменения, внесенные в Положение о предоставлении и оплате дополнительных отпусков некоторым категориям лиц, утвержденное Постановлением Правительства № 1419/2006, а именно дополнительный отпуск продолжительностью 14 календарных дней для граждан, пострадавших от Чернобыльской катастрофы.