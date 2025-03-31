Ле Пен не будет просить Макрона о помиловании

Руководитель фракции правой партии "Национальное объединение" во французском парламенте Марин Ле Пен, в отношении которой суд вынес обвинительный приговор с запретом на участие в выборах в качестве кандидата, заявила, что не будет обращаться к президенту страны Эмманюэлю Макрону с просьбой о помиловании.