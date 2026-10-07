Балуется ИИ и фотошопом: на снимках Меган Маркл увидели шестой палец

Фотография Меган Маркл для ее бренда As Ever вызвала обсуждение в соцсетях: некоторым пользователям показалось, что на руке герцогини шесть пальцев.
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