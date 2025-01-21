Тренер бойца Двалишвили Вуд о сломанной руке Нурмагомедова: все может произойти

Тренер чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) грузинского бойца Мераба Двалишвили Джон Вуд предположил, что россиянин Умар Нурмагомедов мог сломать руку в первом раунде чемпионского боя, однако отметил, что не считает это важным моментом.