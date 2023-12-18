Праздник святого Николая Чудотворца 19 декабря 2023 года следует провести по традициям, не нарушая правила и запреты Виктория ХаржевскаяКаждый год 19 декабря РПЦ и православные граждане разных стран отмечает День святителя Николая Чудотворца, архиепископа Мир Ликийских, который, благодаря своей праведной жизни, подвигами и чудесами, является заступником за нас перед Господом.
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