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Новоаннинский сегодня 🇷🇺NOVO_TODAY

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В народном календаре — Духов день

В народном календаре — Духов день. 9 июня земля — именинница, поэтому работать на земле категорически нельзя.

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