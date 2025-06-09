В народном календаре — Духов день. 9 июня земля — именинница, поэтому работать на земле категорически нельзя.
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В народном календаре — Духов день. 9 июня земля — именинница, поэтому работать на земле категорически нельзя.