Петр Ян начал подготовку к следующему бою: «Ждем новостей»

«Мы начали. Ждем новостей», – написал в соцсетях бывший чемпион UFC Петр Ян. Ян – о следующем поединке: «Хочу подраться с Фигейредо на последнем турнире года» Фигейредо – о возможном поединке с Яном: «Это один из вариантов».