Дачникам рассказали о налогах на бани и туалеты

При этом ФНС освобождает дачника от уплаты налога одну хозпостройку на участке. фото: pixabay.com/firedark Владелец земельного участка должен будет платить налог за баню, сарай или туалет, если эти строения относятся к хозяйственным постройкам.
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