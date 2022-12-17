В Кызылорде собираются построить футбольную академию на 8 полей, а также крытый манеж (А. Калжанов)

По информации экс-спортдира «Актобе» Асхата Калжанова в Кызылорде собираются построить футбольную академию на 8 полей, а также крытый манеж.

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