И вот в 2011 году была обнаружена планета Глизе 667 C c (Gliese 667Cc), у которой есть своя звезда Глизе 667с (как у нашей планеты Солнце)

Мы все задумчиво смотрели на звезды и думали, есть ли жизнь в космосе? А в 2011 году была открыта планета Gliese 667 C c (Глизе 667Cc), у которой есть своя звезда Gliese 667c (как и наша планета Солнце).
Популярные статьи
- Колонизация Луны до сих пор кажется научной фантастикой, но НАСА уже сегодня осуществляет программу «Артемида», одной из целей которой является создание обитаемой базы на спутнике Земли
- Для начала сразу была заметна разница в приемах Джо Байдена летом и Си Цзиньпина 9 декабря
- В наше время быть депутатом – это престижно и доходно
Свежие комментарии