И вот в 2011 году была обнаружена планета Глизе 667 C c (Gliese 667Cc), у которой есть своя звезда Глизе 667с (как у нашей планеты Солнце)

﻿﻿Мы все задумчиво смотрели на звезды и думали, есть ли жизнь в космосе? А в 2011 году была открыта планета Gliese 667 C c (Глизе 667Cc), у которой есть своя звезда Gliese 667c (как и наша планета Солнце).