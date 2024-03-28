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Politico: Киеву не хватает мин для новых оборонительных рубежей

Politico: Киеву не хватает мин для новых оборонительных рубежей

Киев нуждается в большом количестве мин для постройки новых защитных рубежей. Кроме того, Украине не хватает живой силы для удержания данных позиций, пишет Politico, ссылаясь на бывшего полевого командира, пожелавшего сохранить анонимность.

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