Politico: Киеву не хватает мин для новых оборонительных рубежей

Киев нуждается в большом количестве мин для постройки новых защитных рубежей. Кроме того, Украине не хватает живой силы для удержания данных позиций, пишет Politico, ссылаясь на бывшего полевого командира, пожелавшего сохранить анонимность.
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