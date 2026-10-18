Президент США Дональд Трамп объяснил отказ от введения новых санкций против России опасениями сорвать переговоры по урегулированию конфликта на Украине.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Эксперт: Киев не ...
- Против иноагента-...
- В Ставрополье 20-...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым