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Врач Батраков указал на три способа снизить холестерин и давление для продления жизни

Врач Батраков указал на три способа снизить холестерин и давление для продления жизни

Контроль своего кровяного давления и холестерина помогает людям продлить жизнь, подчеркивают врачи. Повышенное давление и высокий уровень холестерина – это два ключевых фактора преждевременной смерти россиян.

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