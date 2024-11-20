Врач Батраков указал на три способа снизить холестерин и давление для продления жизни

Контроль своего кровяного давления и холестерина помогает людям продлить жизнь, подчеркивают врачи. Повышенное давление и высокий уровень холестерина – это два ключевых фактора преждевременной смерти россиян.
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