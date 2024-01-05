В Зимбабве группа шахтеров оказалась в ловушке после аварии

Одиннадцать самостоятельно работающих горнорабочих оказались в ловушке в подземной шахте после оползня на зимбабвийской шахте Redwing в 270 километрах к западу от столицы Хараре, сообщили власти в пятницу.
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