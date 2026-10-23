В частной закрытой академии святого Иуды в глухих лесах штата Мэн учебный год делился на два неравных времени года: два месяца слепящей багровой осени, когда вековые клены по берегам озера Уайтхолл стояли, словно облитые свежей артериальной кровью, и семь месяцев мертвой, погребальной зимы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым