Российский дипломат Николай Кобринец был найден мёртвым в стамбульском отеле. В Турцию он прилетел на саммит послов.
Российский дипломат найден мёртвым в Стамбуле (ФОТО)
Комментарии
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Гарий Щерба
НАДО бы ДОСКОНАЛЬНО ПРОВЕРИТЬ этот ,,СЕРДЕЧНЫЙ ПРИСТУП,, ....!!!
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1 д.
ГМ
Георгий Михалев
Обычное дело, туркам не в первый раз мочить россиян.
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1 д.
ВД
Вовладар Даров
Не все так просто, должно быть тщательное расследование смерти дипломата!!!
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17 час.
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