Свой своему поневоле брат: в Госдуме решают, кого считать соотечественниками

Свой своему поневоле брат: в Госдуме решают, кого считать соотечественникамиДепутаты от фракций КПРФ и «Справедливая Россия- За правду» подготовили законопроект, по которому программой переселения соотечественников не смогут воспользоваться граждане стран бывшего СССР, в том числе трудовые мигранты.
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