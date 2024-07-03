Свой своему поневоле брат: в Госдуме решают, кого считать соотечественниками

Свой своему поневоле брат: в Госдуме решают, кого считать соотечественникамиДепутаты от фракций КПРФ и «Справедливая Россия- За правду» подготовили законопроект, по которому программой переселения соотечественников не смогут воспользоваться граждане стран бывшего СССР, в том числе трудовые мигранты.