ФСБ раскрыла, как гитлеровцы использовали подростков в военных целях

В честь 82-й годовщины со дня основания военной контрразведки СМЕРШ, ФСБ впервые рассекретила и обнародовала архивные документы, связанные с деятельностью этого подразделения на освобождённых территориях юго-восточной Украины во время Великой Отечественной войны.
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