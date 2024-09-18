Звезда Универа стала матерью в третий раз

Актриса Анна Хилькевич стала матерью в третий раз. Об этом она сообщила в своем Telegram-канале. «В этот день, когда над нашей планетой воцарилось полнолуние, а завтра случится лунное затмение, у нас родилась наша малютка», — написала она.
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