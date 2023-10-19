Активы ПИФ денежного рынка выросли в 5 раз с начала года

За первые три квартала 2023 года общий приток средств российских инвесторов в паевые инвестиционные фонды (ПИФ) денежного рынка составил 55 млрд рублей, из которых 44 млрд рублей притока пришлись на июль – сентябрь 2023 года, пишут «Ведомости» со ссылкой на исследование аналитиков Тelegram-канала «Мои инвестиции» (Елена Бакланова, Светлана Асланова, Михаил Шлемов, Андрей Кузнецов).