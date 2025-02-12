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Сперцян: «Да никуда он не уедет, ему нравится в теплой ванне, бабки большие». Обидно и смешно»

Сперцян: «Да никуда он не уедет, ему нравится в теплой ванне, бабки большие». Обидно и смешно»

Полузащитник «Краснодара» Эдуард Сперцян рассказал о своем отношении к критике.Полузащитник «Краснодара» Эдуард Сперцян рассказал о своем отношении к критике.

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