Как вылечить палов в Palworld — где взять медикаменты от язвы, простуды, переломо...

Как вылечить палов в Palworld — где взять медикаменты от язвы, простуды, переломов, слабости, депрессии и других болезнейВ Palworld игроки должны не только ловить палов и давать им работу, но и следить за состоянием их здоровья.
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