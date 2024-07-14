Глава Минифина США: доллар потерпел ошеломляющий крах из-за антироссийских санкций

Все бы хорошо, но медленно происходит отказ от доллара. Постепенно страны БРИКС и ШОС переходят на Юань, но основная валюта пока доллар

Лш

Лариса шумбасова

Америка должна понять, что они и их фантик есть фуфло!! США сборище отбросов со всего мира!!! И таковым быть им навсегда, давно пора указать им место!!!!