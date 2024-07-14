Министр финансов Соединённых Штатов Америки Джанет Йеллен заявила, что широкомасштабные санкции в отношении Российской Федерации привели к падению доверия к доллару со стороны стран — держателей резервов.
Глава Минифина США: доллар потерпел ошеломляющий крах из-за антироссийских санкций
Комментарии
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Юрий Дмитриев
Все бы хорошо, но медленно происходит отказ от доллара. Постепенно страны БРИКС и ШОС переходят на Юань, но основная валюта пока доллар
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8 час.
Александр Попов
ГРУ не афиширует свою работу, ШТАТОЖОПА очень скоро РАЗЛИТСЯ.
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3 час.
Лш
Лариса шумбасова
Америка должна понять, что они и их фантик есть фуфло!! США сборище отбросов со всего мира!!! И таковым быть им навсегда, давно пора указать им место!!!!
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3 час.
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