Офис Гутерриша после гибели Еремина заявил, что ООН против убийства журналистов

ООН выступает против убийства журналистов, подобные случаи необходимо полноценно расследовать. Соответствующее заявление, как информирует ТАСС, сделал офис генерального секретаря всемирной организации Антониу Гутерриша после гибели в зоне специальной операции военного корреспондента Семена Еремина.
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