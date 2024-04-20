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  • Александр Б
    После того как затонул Курск, Путин давал интервью америкосу и на серьезный вопрос того, что произошло с подводной ло...Бывший мэр Дёмкин...
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    А что он про Курск сказал ?Бывший мэр Дёмкин...
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Офис Гутерриша после гибели Еремина заявил, что ООН против убийства журналистов

Офис Гутерриша после гибели Еремина заявил, что ООН против убийства журналистов

ООН выступает против убийства журналистов, подобные случаи необходимо полноценно расследовать. Соответствующее заявление, как информирует ТАСС, сделал офис генерального секретаря всемирной организации Антониу Гутерриша после гибели в зоне специальной операции военного корреспондента Семена Еремина.

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