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    хз... Чингачгук какой-то.Тэхен написал пуб...

Самойлова «показала зубы» после слов Рогова о ее «дурацких платьях»: «Я себя хорошо ощущаю в вещи за 500 рублей. А мужики на каблуках — не мое»

Самойлова «показала зубы» после слов Рогова о ее «дурацких платьях»: «Я себя хорошо ощущаю в вещи за 500 рублей. А мужики на каблуках — не мое»

На повестке дня вновь разыгрался острый социальный вопрос. Касался он моды и того, почему некоторые знаменитые личности позволяют себе нелестно высказываться о других, критикуя их внешность, вкус, предпочтения и образ жизни, если те абсолютно никак не задевают их и других людей и живут своей жизнью? Данная ситуация конкретно касается Оксаны Самойловой и стилиста Рогова, который позволил себе высказаться о вкусе девушки, назвав её платья дешёвыми и дурацкими.

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