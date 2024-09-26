На повестке дня вновь разыгрался острый социальный вопрос. Касался он моды и того, почему некоторые знаменитые личности позволяют себе нелестно высказываться о других, критикуя их внешность, вкус, предпочтения и образ жизни, если те абсолютно никак не задевают их и других людей и живут своей жизнью? Данная ситуация конкретно касается Оксаны Самойловой и стилиста Рогова, который позволил себе высказаться о вкусе девушки, назвав её платья дешёвыми и дурацкими.