Власти Армении "бросили вызов" Валентине Матвиенко. И всё из-за Украины

Спикер армянского парламента снова высказался об украинском конфликте. Необходимость в данном заявлении появилась после того, как Матвиенко предложила запросить позицию парламента республикиНа днях председатель Национального собрания Армении Ален Симонян, говоря о конфликте на Украине, прибегнул к слову "вторжение".