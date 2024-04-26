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Царьград

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Власти Армении "бросили вызов" Валентине Матвиенко. И всё из-за Украины

Власти Армении "бросили вызов" Валентине Матвиенко. И всё из-за Украины

Спикер армянского парламента снова высказался об украинском конфликте. Необходимость в данном заявлении появилась после того, как Матвиенко предложила запросить позицию парламента республикиНа днях председатель Национального собрания Армении Ален Симонян, говоря о конфликте на Украине, прибегнул к слову "вторжение".

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