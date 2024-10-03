Сотрудники МЧС провели для школьников второй Гвардейской школы показательные занятия

Четверг, 3 октября. «Крым 24».Ко Дню гражданской обороны. Что делать при обнаружении пожара, как обращаться с огнетушителем и какое оборудование используют спасатели – мастер-класс для кадет Гвардейской школы номер два провели сотрудники республиканского МЧС.