Сотрудники МЧС провели для школьников второй Гвардейской школы показательные занятия

Четверг, 3 октября. «Крым 24».Ко Дню гражданской обороны. Что делать при обнаружении пожара, как обращаться с огнетушителем и какое оборудование используют спасатели – мастер-класс для кадет Гвардейской школы номер два провели сотрудники республиканского МЧС.
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