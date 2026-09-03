Путин ожидает активной работы новых депутатов Госдумы в сентябре

Президент Владимир Путин выразил надежду на активную работу новых депутатов Государственной думы, которые будут избраны в сентябре.
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