Юрист Русяев: мошенники с помощью СНИЛС могут провернуть разные схемы обмана

СНИЛС – это один из важнейших документов для идентификации. Если он попадет в руки к мошенникам, они могут провернуть множество разных преступных схем, предупредил в беседе с RT управляющий партнер компании "Русяев и партнеры" юрист Илья Русяев.
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