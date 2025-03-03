Тюремный юрист: В тюрьмах Эстонии нарушают статью 3 Конвенции о правах человека

Каковы границы прав человека в стенах тюрьмы? Каковы реальные условия содержания в эстонских тюрьмах и как они нарушают европейские нормы? На вопросы зрителей, читателей и эстонского журналиста Олега Беседина ответил Эрик Томингас — человек, который сам находится в тюрьме и уже не первый год борется за права заключенных.
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