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Омбудсмен Романова: в Приморье отец бил сына, подозреваемого в расправе с ним

Омбудсмен Романова: в Приморье отец бил сына, подозреваемого в расправе с ним

Мужчина, в расправе с которым подозревают его 15-летнего сына в Приморье, истязал его. Об этом РИА Новости рассказала уполномоченный по правам ребенка в регионе Ольга Романова.

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