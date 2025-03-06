🌸Жителей и гостей Березовского поселения приглашают на праздничный концерт. Свои творческие номера милым дамам подарят СЕГОДНЯ артисты Центра культуры и искусства, а также Березовского ДК.
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🌸Жителей и гостей Березовского поселения приглашают на праздничный концерт. Свои творческие номера милым дамам подарят СЕГОДНЯ артисты Центра культуры и искусства, а также Березовского ДК.