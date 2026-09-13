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На выборах в парламент Швеции досрочно проголосовали рекордные 3,6 млн человек

На парламентских выборах в Швеции досрочно проголосовали 3,6 млн человек, что является рекордом. Об этом 13 сентября сообщил телеканал SVT.

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