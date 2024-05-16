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РУСАДА не будет накладывать санкции на фигуристов, участвующих в шоу с Валиевой

РУСАДА не будет накладывать санкции на фигуристов, участвующих в шоу с Валиевой

В пресс-службе Российского антидопингового агентства (РУСАДА) рассказали, могут ли последовать санкции для фигуристов, которые принимают участие в одном шоу с дисквалифицированной за нарушение антидопинговых правил Камилой Валиевой.

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