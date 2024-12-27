Что карты Таро советуют оставить в прошлом каждому знаку зодиака, чтобы 2025 год был счастливым Алёна ЮрьеваПеред началом нового года мы часто обращаемся к астрологии, чтобы заглянуть в будущее и узнать, что нужно оставить в прошлом, чтобы наступивший год стал успешным и гармоничным.
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