Что карты Таро советуют оставить в прошлом каждому знаку зодиака, чтобы 2025 год был счастливым Алёна ЮрьеваПеред началом нового года мы часто обращаемся к астрологии, чтобы заглянуть в будущее и узнать, что нужно оставить в прошлом, чтобы наступивший год стал успешным и гармоничным.