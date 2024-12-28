Правительство РФ для борьбы с мошенниками запретил звонки гражданам с IP-телефонии

Решение никак не скажется на обычных пользователях телефонной связи Правительство России отменило возможность совершения звонков через интернет на мобильные и стационарные телефоны, чем пользовались телефонные мошенники.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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