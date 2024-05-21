Закон, порядок,...
ГлавнаяНовости
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Закон, порядок, государство

873 подписчика

Военнослужащие группировки войск «Север» рассказали об обстановке в деревне Плетеневка Харьковской области, освобожденной от украинских националистов

Военнослужащие группировки войск «Север» рассказали об обстановке в деревне Плетеневка Харьковской области, освобожденной от украинских националистов

Сейчас украинская армия пытается уничтожить деревню, периодически продолжая обстреливать дома из ствольной артиллерии.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх