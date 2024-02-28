Умер бывший глава правительства СССР Николай Рыжков

АЛ

Александр Лагуткин

Жаль. Очень грамотный был руководитель и талантливый организатор. Это на его долю выпало разгребать последствия катастрофы в Чернобыле, обеспечивать войну в Афганистане и заново отстраивать после землетрясения Армению. Правда "благодарные" армяне до сих пор России гадят. Тетчер прислала им один комплект школы, так они назвали её именем один из основных проспектов. А Николая Ивановича Рыжкова, который поднял на "дыбы" весь Союз от Прибалтики до Сахалина, чтобы быстрее заново отстроить разрушенные города и поселки в Армении, - вообще нигде не вспомнили. . Сотни тысяч строителей день и ночь трудились там, отстраивая заново целые города. Эшелоны с стройматериалами шли потоком. Так эти суки-небратья о Н.И.Рыжкове вроде как-бы и "забыли". Все эти небратья считают, что Россия им всегда и в всем должна. Твари неблагодарные. Больше того, в конце 70-х армянские боевики взрывали поезда метров в Москве, с ехавшими со смены рабочими ЗИЛа. И сейчас жопу Западу лижут. Прекратить все экономические связи с этим неблагодарным народом. Выгнать их из ларьков с шаурмой по всему черноморскому побережью и из Москвы с Питером. Пусть их у себя на родине Англия кормит.