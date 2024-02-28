РИА Новый день
ГлавнаяОбществоПроисшествия
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

РИА Новый день

255 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Гарий Щерба
    КОНЕЧНО НЕ СТОИТ  проверять здоровье , у него на  ДАУНОВСКОМ РЫЛЕ ВСЕ НАПИСАНО...!!!В Белом доме заяв...
  • Уфимцев я
    И действительно, просто вредительство. Вот интересно, у нас сельское хозяйство Патрушев (!) возглавляет... пусть с па...Вредительство во ...
  • Степан Жуковский
    И .....  Результат снижения цен на топливо где ??? Маша Соколова перелила из пустого в порожнее ... то да потому ... ...Нефтяники «выкрут...

Умер бывший глава правительства СССР Николай Рыжков

Умер бывший глава правительства СССР Николай Рыжков

Советский и российский политик, бывший председатель совета министров СССР Николай Рыжков скончался в возрасте 94 лет.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
АЛ
Александр Лагуткин
Жаль. Очень грамотный  был руководитель и талантливый организатор. Это на его долю выпало разгребать последствия катастрофы в Чернобыле, обеспечивать войну в Афганистане  и заново отстраивать после землетрясения Армению.  Правда &quot;благодарные&quot; армяне до сих пор России гадят.  Тетчер прислала им один комплект школы, так они назвали её именем один из основных проспектов.   А Николая Ивановича Рыжкова, который поднял на &quot;дыбы&quot; весь Союз от Прибалтики до Сахалина, чтобы быстрее заново отстроить разрушенные города и поселки в Армении, - вообще нигде не вспомнили. . Сотни тысяч строителей день и ночь трудились там, отстраивая заново целые города. Эшелоны с стройматериалами шли потоком.   Так эти суки-небратья о Н.И.Рыжкове вроде как-бы и &quot;забыли&quot;.  Все эти небратья считают, что Россия им всегда и в всем должна. Твари неблагодарные. Больше того, в конце 70-х армянские боевики взрывали поезда метров в Москве, с ехавшими со смены рабочими ЗИЛа. И сейчас жопу Западу лижут. Прекратить все экономические связи с этим неблагодарным народом.  Выгнать их из ларьков с шаурмой по всему черноморскому побережью и из Москвы с Питером.   Пусть их у себя на родине Англия кормит.
Ответить
19 час.

Картина дня

наверх