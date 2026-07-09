❕В Севастополе отменили третью смену в детских лагерях Решение принято на Оперативном штабе и заседании правительства в целях безопасности и из-за рисков отключения света.
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❕В Севастополе отменили третью смену в детских лагерях Решение принято на Оперативном штабе и заседании правительства в целях безопасности и из-за рисков отключения света.