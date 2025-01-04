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Артета об 1:1 с «Брайтоном»: «Во 2-м тайме «Арсенал» доминировал недостаточно, чтобы создавать верные голевые моменты и представлять серьезную угрозу на чужой половине поля»

Команды сыграли вничью со счетом 1:1 в 20-м туре АПЛ.  «Очевидно, мы хотели выиграть матч. Это непростая игра, и у них очень хорошая команда.

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