Вода - это жизнь. Исполком "Единой России" по Республике Адыгея передал для бойцов питьевую воду. Доставлено адресату на Донбасс 🫡.
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Вода - это жизнь. Исполком "Единой России" по Республике Адыгея передал для бойцов питьевую воду. Доставлено адресату на Донбасс 🫡.