В Майской горке жилой дом сошёл со свай

Управляющая компания уже приступила к ремонту крылец, чтобы восстановить доступ жителей в квартиры.Сегодня на улице Чкалова, 18/2 в Майской горке в 6 часовутра деревянный многоквартирный дом сошёл со свай.
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