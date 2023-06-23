«Фонтанка»: Показываем, что происходит сейчас у «ЧВК Вагнер-Центра» в Петербурге

Вечером пятницы 23 июня бизнесмен Евгений Пригожин, основатель ЧВК «Вагнер», вызвал тревогу в обществе, заявив о нападении на своих бойцов со стороны Министерства обороны Российской Федерации и пообещав «решительные меры», указывает «Фонтанка.