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«Фонтанка»: Показываем, что происходит сейчас у «ЧВК Вагнер-Центра» в Петербурге

Вечером пятницы 23 июня бизнесмен Евгений Пригожин, основатель ЧВК «Вагнер», вызвал тревогу в обществе, заявив о нападении на своих бойцов со стороны Министерства обороны Российской Федерации и пообещав «решительные меры», указывает «Фонтанка.

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