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ПВО России сбила украинский беспилотник над Крымом в марте 2025 года

ПВО России сбила украинский беспилотник над Крымом в марте 2025 года

В марте 2025 года Министерство обороны России сообщило об успешном уничтожении украинского беспилотника средствами ПВО над Крымом около 8:00 мск.

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