Финская армия получит отечественные модульные самоходные миномётные установки TREMOS калибра 120 мм Силы обороны Финляндии объявили о подписании очередного контракта с местной оборонной компанией Patria.
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Финская армия получит отечественные модульные самоходные миномётные установки TREMOS калибра 120 мм Силы обороны Финляндии объявили о подписании очередного контракта с местной оборонной компанией Patria.
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