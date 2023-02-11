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Президент «Юты»: «Уэстбрук готов остаться с нами. Мы дадим ему время на размышления»

Президент «Юты» по баскетбольным операциям Джастин Заник обрисовал перспективы разыгрывающего Расселла Уэстбрука, который перешел в команду в результате обмена перед дедлайном.

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