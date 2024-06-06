Академик Гинцбург: вакцину от рака будут вкалывать в опухоль или внутримышечно

В России на мышах успешно протестировали универсальную вакцину от всех видов рака. Предполагается, что онкологическим больным в ходе индивидуальной терапии будут вводить препарат внутримышечно или вкалывать в опухоль.
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